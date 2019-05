Lavori in corso a Carbonera, al via l’asfaltatura di via Codalunga

Il Comune di Carbonera rientra in quelle amministrazioni che hanno ottenuto risorse da destinare a interventi per la messa in sicurezza di strade ed edifici pubblici. Sono 100mila euro di finanziamento dal Governo che la Giunta Mattiuzzo ha deciso di destinare all’asfaltatura del tratto sud di via Codalunga al fine di ripristinare il manto stradale. I lavori si svolgeranno tra il 13 e il 17 maggio.

«Dopo essere intervenuti negli ultimi mesi per coprire le buche causate dall’usura e dal maltempo -afferma il sindaco di Carbonera Gabriele Mattiuzzo- riusciamo a procedere al rifacimento dell’intero manto stradale di un tratto di via Codalunga. Per non perdere i soldi stanziati dal Governo, un finanziamento di 100mila euro per la messa in sicurezza di strade e edifici pubblici, uffici tecnici e Amministrazione hanno lavorato in questo ultimo periodo per far partire i lavori entro la data imposta dal decreto ministeriale, ovvero il 15 maggio. I lavori di asfaltatura del tratto stradale, infatti, sono in programma tra il 13 e il 17 maggio. Non uno spottone elettorale ma il fare quotidiano di chi amministra con responsabilità e onestà - precisa Gabriele Mattiuzzo. Per ridurre i tempi di intervento, e così anche i relativi disagi che posso arrecare, per due giornate, escluso frontisti, via Codalunga sarà chiusa al traffico, che sarà deviato verso Carbonera. Abbiamo, inoltre, stabilito con la Polizia Locale la presenza dei vigili proprio per regolare il traffico e agevolare la circolazione».