"La Scimmia" e i "Punkreas" sul palco della Festa d'Estate di Vascon

“La Scimmia” nasce a Treviso nel 2015 ed è composta da Gabriele Marino, Andrea Albani, Enrico Poletto e Federico Scuderi. La produzione dei brani è caratterizzata da un sound prevalentemente rock con venature pop ed elettroniche accostate a testi in italiano, frutto di esperienze personali che hanno fatto parte della vita di Gabriele. Il 22 febbraio, insieme alla collaborazioni delle etichette, SISMA e Dischi Soviet Studio, esce il primo omonimo disco della band.

La stampa sul disco:

– Suonano bene e sanno comporre il rock con personalità e sopratutto fanno cantare. Cosa c’è di più figo di poter cantare forte durante un concerto o chiusi in macchina mentre al semaforo quello a fianco ti guarda male? Niente. [RockIt]

– LaScimmia è l’essenza della rappresaglia, un’anima che sa scherzare ma quando si arrabbia fa male. [SpazioRock]

– La qualità c’è, pure l’attitudine radiofonica, gli arrangiamenti sono impeccabili [RockOn]

I singoli video estratti sono “Fiori Nuovi” e “Tempokane”, diretti da Mauro Lovisetto. LaScimmia è pronta a uscire a gennaio 2019 per le etichette Sotterranei, Sisma e Dischi Sovie Studio con il loro secondo disco dal titolo “Ti Farò Del Male”.

“In questo presente fatto di precarietà e incertezza, immaginarsi un futuro migliore è già di per sé un atto rivoluzionario. E a noi son sempre piaciute le rivoluzioni. Al di sopra dell’odio, al di là di certe leggi, oltre il convenzionale… in equilibrio instabile” (Punkreas). A tre anni di distanza dal fortunatissimo “il lato ruvido”, i PUNKREAS pubblicano il 25 gennaio (per Garrincha Dischi in collaborazione con Canapa Dischi) “Inequilibrio Instabile”, il loro dodicesimo album in studio. Si tratta del loro album più autobiografio, un album maturo, divertente e irriverente che ben racconto l’ottimo stato di salute della band. Da nord a sud, passando per le isole, le punk/rock band più famosa della Penisola è pronta per un’altra caldissima estate. Tra balli sfrenati, birre e sudore #inequilibrioinstabiletour è pronto per il decollo! E voi siete pronti a volare insieme ai PUNKREAS!?