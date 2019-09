Follina in lutto: è morto il Maestro Carlo Rebeschini

Si è spento nella serata di martedì 24 settembre, alla soglia dei 66 anni che avrebbe compiuto tra pochi giorni. Carlo Rebeschini è morto a Follina lasciando nel dolore della scomparsa i suoi amati familiari e l'intero borgo trevigiano.

Conosciuto a livello internazionale per la sua prestigiosa carriera nel mondo della musica, Rebeschini aveva collaborato con i grandi nomi della canzone italiana: da Mango a Enrico Ruggeri, passando per gli Stadio e arrivando fino a Vinicio Capossela. Direttore d’orchestra del teatro La Fenice di Venezia, dell'Orchestra di Padova, dell'Orchestra del Veneto e dell'Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza era anche uno stimato musicista, Per 36 anni è stato pianista e clavicembalista de La Fenice ma sapeva suonare anche il basso e molti altri strumenti. Tantissimi i messaggi di cordoglio comparsi in queste ore in Rete e sui social non appena ha iniziato a diffondersi la notizia della sua scomparsa. Rebeschini, dopo una vita dedicata alla musica, lascia la moglie Carla e i figli Giovanni, Chiara e Marta. La data dei funerali verrà annunciata nelle prossime ore