Coriandoli e carri mascherati: Mogliano si prepara alla grande festa del Carnevale

C’è molta attesa a Mogliano per l’edizione 2019 del Carnevale Moglianese, una festa apprezzatissima da bambine e bambini, ma anche da tanti adulti, tutti accomunati dal clima di divertimento che questo appuntamento porta con se.

Quest’anno la sfilata dei carri allegorici si svolgerà sabato 9 marzo, visto che a Mogliano si celebra il carnevale Ambrosiano, ma per i bimbi ci sarà una grande anteprima, il martedì grasso, 5 marzo, con una giornata interamente dedicata a loro. L’amministrazione comunale promuove le iniziative carnascialesche e le ha inserite nel programma culturale “Mogliano in Piazza”, che con esse prende avvio. L’organizzazione è stata demandata alla Parocchia Santa Maria Assunta con l’Oratorio Don Bosco, per quanto riguarda il “Carnevale dei bambini”, e alla Pro Loco per la parata dei carri. Interessante novità di quest’anno saranno i laboratori che saranno allestiti per i più piccoli, al Mogart, Spazi Brolo, il 2,3 5 e 10 marzo, dalle 15 alle 1, “Ad ognuno la sua maschera”, laboratorio per la realizzazione di una maschera di carnevale personalizzata, e il 10 marzo “Le ombre vanno in scena”, con la costruzione di un piccolo teatrino delle ombre che permetterà ai più piccoli di sperimentare la propria manualità e creatività (la partecipazione a ciascuno ha un costo di 5 euro e l’organizzazione è di CoopCulture che si occupa della gestione del Mogart).

Questo il programma nel dettaglio degli eventi dedicati al Carnevale: martedì 5 marzo dalle 15.00 in Piazza Caduti Carnevale dei bambini con Bans, giochi in piazza, balli, animazione, sfilata delle mascherine, con gli animatori dell’Ortatorio Don Bosco. Alle 17.30 al Cinema Teatro Busan proiezione del film per famiglie “Rex – un cucciolo a palazzo” (biglietto unico 5.50 euro). Il 2/3/5/10 marzo Mogart (15.00-16.00)- Laboratorio “Ad ognuno la sua maschera” (5 euro a partecipante). Lunedì 10 marzo al Mogart (15.00-16.00) con il laboratorio “Le ombre vanno in scena” (5 euro a partecipante). Domenica 9 marzo la grande festa nelle strade del centro. Dalle 15 alle 16 n Piazza Caduti – “Carnival Show”, spettacolo magicomico con i clown Vaniglia. Dalle 16 Salsa cubana e balli di gruppo con Claudia e Francesco. Dalle 17, con partenza da via Sciesa e arrivo alle 17.30 in Piazza Caduti, parata dei carri mascherati. I migliori saranno premiati. Allo stand della Pro Loco si potranno degustare ottimi prodotti locali. In caso di maltempo la sfilata si svolgerà il sabato successivo, 16 marzo.