Il maltempo non ferma i carri mascherati: Carnevale nel segno della solidarietà

Domenica all'insegna del Carnevale in provincia di Treviso. Villorba e Susegana, nonostante una giornata grigia e nuvolosa, sono state contagiate dall'euforia dei carri mascherati preparati dall'associazione Carnevali di Marca.

Dopo alcuni anni di assenza, il Comune di Villorba ha voluto ripartire alla grande con la festa dei carri. Il festoso corteo, partito da Fontane, è arrivato fino a Carità, in piazza Aldo Moro. Secondo una prima stima, a Villorba gli spettatori sono stati circa ottomila, mentre a Susegana circa quattromila. Il tempo incerto non ha scoraggiato le persone di ogni età che si sono riversate lungo strade e piazze per applaudire i carri e le maschere che hanno sfilato, presentate da Claudia Vigato a Susegana e da Moreno Meneguz a Villorba. A Susegana il Carnevale è stato nel segno della solidarietà con un'importante raccolta fondi dedicata ai comuni bellunesi colpiti dal maltempo. I soldi raccolti nella giornata di domenica serviranno a sistemare la chiesetta del paese, l’area pic-nic di Malga Ciapela e il torrente che attraversa Borgo di Sottoguda. Un aiuto concreto da una grande festa come quella dei Carnevali di Marca. La prossima settimana, domenica 3 febbraio, i carri mascherati faranno tappa a Crespano e Paderno del Grappa e a Godega di Sant'Urbano.

Gallery