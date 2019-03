Carnevali di Marca solidale con Rocca Pietore: consegnato assegno da 1.250 euro

Sabato sera l'Associazione Carnevali di Marca ha consegnato un assegno da 1.250 euro, ricavati grazie ai 5 centesimi devoluti per ognuno dei 25mila biglietti della Lotteria dei Carnevali di Marca venduti quest'anno, al Comitato Borgo Sottoguda di Rocca Pietore (Belluno), rappresentato da Ivano Darmian nel corso della cena di conclusione dei Carnevali di Marca 2019 all'oratorio Giovanni Paolo II di San Vendemiano. Circa 450 le persone presenti alla cena di Gala dedicata ai carristi, agli sponsor, alle Amministrazioni, e a tutti i volontari. Tra loro erano anche presenti il consigliere comunale di Treviso Davide Acampora, l'amministratore delegato di Ascotrade Stefano Busolin e l'assessore regionale al turismo Federico Caner. A fine serata ci'è stata poi l’estrazione della lotteria e il biglietto P171, che si aggiudica il primo premio della Lotteria 2019, è stato venduto dal gruppo Comitato Colombere Cusignana. Il gruppo FonFierun di Corbanese ha invece ricevuto un riconoscimento come gruppo che ha venduto più biglietti nell'edizione 2019. Infine, il Pedibus di San Vendemiano si è aggiudicato il riconoscimento per il gruppo più numeroso presente alla cena.

LOTTERIA DEI CARNEVALI DI MARCA: BIGLIETTI VINCENTI ESTRATTI NEL CORSO DELLA CENA DI GALA

PRIMO PREMIO: Opel Corsa Advance Coupè messa in palio da Autogiada, valore 14.400

euro, al biglietto P171.

SECONDO PREMIO: Buono acquisto Vip Tende, valore 4.000 euro, al biglietto E316.

TERZO PREMIO: Buono acquisto Vip Tende, valore 2.000 euro, al biglietto C626.

QUARTO PREMIO: Divano Dipo Arredamenti, valore 1.000 euro, al biglietto O504.

QUINTO PREMIO: Buono acquisto Toffolatti Gioielli, valore 500 euro, al biglietto X604.

DAL SESTO AL DECIMO PREMIO: Buono acquisto Toffolatti Gioielli, valore 200 euro, ai biglietti L476, X266, E917, O151, J426.

DALL’UNDICESIMO AL QUINDICESIMO PREMIO: Profumo Tibhò, valore 120 euro, ai biglietti T592, M420, T528, N771, T935.

DAL SEDICESIMO AL TRENTESIMO PREMIO: Buono acquisto Toffolatti Gioielli, valore 100 euro, ai biglietti J716, R851, R420, N127, L724, D605, B069, X380, C890, M257, G594, X655, G361, S438, L221.

DAL TRENTUNESIMO AL QUARANTESIMO PREMIO: Buono acquisto Coop da 100 euro ai biglietti M679, D217, E182, V849, Z667, D862, P336, F204, I798, D564.

Si ricorda che i premi non ritirati entro 30 giorni dall'estrazione saranno lasciati alla libera disponibilità dell'ente promotore. In ogni caso i premi possono essere ritirati all'Ufficio Turistico di Vittorio Veneto in Viale della Vittoria n°110, aperto 7 giorni su 7 dalle 9.30 alle 12.30 e (tranne il lunedì) dalle 15 alle 18. Info tel. 0438-57243, www.carnevalidimarca.it - sezione “Lotteria”.

