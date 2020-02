Successo per Carnevali di Marca a Monastier: oltre 5 mila persone in piazza per i carri

In 5.000 per la sfilata dei Carnevali di Marca, che si è svolta sabato pomeriggio a Monastier, che ha regalato gioia e spensieratezza ai presenti, per un numero di presenze in crescita rispetto al 2019. Ben 17 tra carri e gruppi dalle 14.30 hanno percorso due volte, complice il meteo favorevole, il centro del paese partendo dal parcheggio della BCC di Monastier e del Sile, girando in via XXV Aprile e ritornando lungo via Roma. Applausi per tutti: Scuola di ballo Jada Pera Mela Banana, Carro Carnevale di Silea (Al circo al circo), Twirly, Contrada Santa Lucia di Castagnole di Paese (Candylandia), Fascino Antico, Carro dell'allegria Maserada (Il mago della vita), Giro in piazza, Gruppo Simpatia Musestre (Biancaneve e i sette nani), Cartamodelle, Genitori primaria Roncade (Oceania), Le Sisters, Pro Loco Sant'Angelo Circolo Noi San Trovaso (Il re leone), Associazione Luna d'Agosto (Topolino), Osteria numero 1000 Jesolo (La natura), Scuola materna Rio San Martino di Scorzè (Galeone dei pirati-Peter Pan), Aps Fuorigiri Losson della Battaglia (Polo gang) e Gruppo Carnevale Pero (Pero Express – Ci scusiamo per il disagio). Domenica saranno invece ben quattro gli appuntamenti con gli spettacoli dei Carnevali di Marca (a Villorba) e delle Pro Loco in collaborazione con l'associazione presieduta da Redo Bezzo. Eccoli nei dettagli.

Domenica dalle 14.30 ritorna il Carnevale del Mazariol a Giavera del Montello, organizzato dalla Pro loco e dall'Amministrazione comunale. La manifestazione è inserita nel circuito dei Carnevali di Marca e sarà presentata da Claudia Vigato. Il Villaggio dei Balocchi sarà la novità del 2020, con giochi giganti e truccabimbi con la collaborazione della compagnia di animazione "Fate in Festa". La sfilata sarà inaugurata dalla banda musicale "Ferdinando Sebastiani”, seguiranno il comitato Colombere di Cusignana, gruppo di casa, che presenta "“Giungla” in allegria!", gli Amici di ponte Crepaldo con “Il Fantastico mondo di Madre Natura”, il Gruppo dell’Allegria di Maserada con “Il Mago della Vita”, il Comitato Carnevale Selva con “I Like a Comedy”, l’associazione Carnevale.. che passione di Rossano Veneto con “ Pensavo fosse amore… invece”, gli Amici dell'Osteria n° 1000 con “La Natura si ribella”; da San Stino di Livenza arriverà “Una Vita ad aspettare” dei SimpaBersaglieri, e poi “Un viaggio, una destinazione…Il Carnevale" degli “Amici di Via Colombo” di Jesolo. Il Consiglio comunale dei ragazzi decreterà il vincitore dell'edizione 2020.

Domenica di carnevale anche a Sernaglia della Battaglia, dove sono attesi per essere presentati da Roberto Biz sul palco davanti al municipio il Gruppo Carnevale di Pero (Pero Express – Ci scusiamo per il disagio), Aps Fuorigiri Losson della Battaglia (Polo gang), Gruppo Giovani di San Giorgio in Brenta (Finché la politica discute su tassi e valute), Parrocchia di Bocca di Strada – Santa Maria di Piave (Cesare e i Romani), Amici di Quarto d'Altino (Il paese delle meraviglie), Gruppo Alpini scuola materna di Sernaglia (Che musica maestro), Sempre Quei di Tezze (Il circo), Parrocchia di Nervesa della Battaglia (Il tempo galoppa), Gruppo festeggiamenti Sernaglia (Sandokan, la tigre di Mompracem).

A Ponte della Muda di Cordignano animeranno il pomeriggio domenicale Gruppo Amici di Susegana (Ghostbusters), Gruppo Dal Santo di Prata di Pordenone (The Faboulous 50's), Comitato festeggiamenti San Rocco Gaiarine (Quei de 'na olta), Compagnia carnevalesca Quelli del carro di Budoia (Turbo...lento della Pedemontana), Sanvecarri San Vendemiano (I super pannolini), Gruppo Carro di Bagnolo (I mariachi), Gruppo Fon Fierun di Corbanese (La follia della Brexit), Cer Soligo (Le coccinelle Docg), I veci fulminadi de Santa Lucia di Piave (I mitici anni '70).

A Villorba sono 14 i gruppi attesi per lo spettacolo domenicale organizzato dall'associazione Carnevali di Marca e presentato da Federico Campo Dall'orto, che come l'anno scorso partirà alle 14 da Fontane Chiesa Vecchia e arriverà in piazza Aldo Moro a Carità transitando per Fontane Centro: Gruppo folkloristico di Treviso, Asd Majorettes Villorba, Comitato genitori Roncade (Oceania), Scuola dell'infanzia Maria Immacolata di Fontane di Villorba (Viva la vida), Gruppo giovani San Giuseppe, Scuola materna Rio San Martino Scorzè (Il galeone dei pirati-Peter Pan), Comitato genitori Virtus et Labor (La semina: Mister X, La raccolta: Frank), Gruppo Varda i Veci, Amici Quota Cento (Quota Cento), Scuola elementare Manzoni Cappella Scorzè (La natura), Carro Amici di Isiata (Lo sbarco dei pirati), Scuola dell'infanzia Gesù Bambino Gruppo Giovani oratorio Noi San Alberto Scorzè (Amici del mare), Gruppo Carnevale di Eraclea (Madagascar), Carro Carnevale di Silea (Al circo al circo).

