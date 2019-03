Carnevali di Marca: oltre 40 mila spettatori alle sfilate del fine settimana

Il fine settimana appena trascorso è stato, senza dubbio, all'insegna dei grandi festeggiamenti per il Carnevale. In provincia di Treviso, secondo le stime degli organizzatori, sono state complessivamente più di quarantamila le persone che, nel pomeriggio di domenica, hanno assistito alle sfilate di maschere e carri allegorici del circuito Carnevali di Marca organizzate a: Vittorio Veneto (con oltre ventimila spettatori), Roncade (sfilata a cura di Pro Loco e Carnevali di Marca con diecimila persone) e Cornuda (sfilata a cura di Pro Loco e Carnevali di Marca con oltre diecimila presenze).

La sfilata di Vittorio Veneto è stata trasmessa in diretta da La Tenda Tv e può essere riguardata in qualsiasi momento sui social network (già migliaia sono le visualizzazioni sul web). A Roncade, dopo avere rallegrato il centro storico, le maschere hanno fatto visita anche al Centro commerciale Arsenale. A favorire la partecipazione agli spettacoli, come sempre totalmente gratuiti, sono state ancora una volta condizioni meteorologiche ottimali. A queste quarantamila persone vanno aggiunte le tante che a Treviso hanno preso parte agli eventi della seconda giornata del Carnevale Trevigiano nelle piazze più importanti della città. Il tutto in attesa della grande sfilata di Martedì grasso nel capoluogo, alla quale si accompagneranno quella tradizionale di Conegliano e il "bis" di Cornuda, tutte con inizio martedì alle 14.30.