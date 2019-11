Carpenè Malvolti e l'Isis Cerletti premiano gli studenti più meritevoli del 2019

Valorizzare e premiare gli studenti più virtuosi della Scuola Enologica e della Fondazione ITS Academy, investendo sul futuro delle nuove generazioni e creando un simbolico ponte tra passato e futuro del Territorio e dell’Impresa. Sull’assunto di questo impegno etico la Carpenè Malvolti ha consegnato lo scorso sabato 19 ottobre, presso la sede del CIRVE – UniPD di Conegliano, le “Medaglie d’Oro Antonio Carpenè” e la Borsa di Studio Internazionale “Etilia Carpenè Larivera”. Molte le Istituzioni presenti alla cerimonia - condotta da Camilla Nata, giornalista di RAI UNO - tra cui il Sindaco di Conegliano Fabio Chies, la Preside dell’Istituto G.B. Cerletti Mariagrazia Morgan e la Direttrice della Fondazione ITS Academy Damiana Tervilli. A consegnare i riconoscimenti, la quinta Generazione della Famiglia, Rosanna Carpenè, fortemente impegnata in prima persona nelconsolidare lo storico rapporto di interazione tra Scuola ed Impresa.



“Essere ancora qui, dopo centodiciassette anni dalla prima Medaglia d’Oro intitolata al mio trisavolo Antonio Carpenè per celebrare l’eccellenza formativa - ha commentato Rosanna Carpenè – è la conferma di quanto il Fondatore dell’Impresa in primis, ma la Famiglia tutta, da sempre sia impegnata nello sviluppo del tessuto socio-economico del nostro Territorio e parimenti nella promozione della formazione culturale delle nuove generazioni. Ogni anno con l’attribuzione di tale riconoscimento si celebra un’ulteriore tappa storica per la Scuola ed il Premio nonché la figura di quell’uomo di scienza e cultura che ci ha ispirato nell’attività imprenditoriale e che, con lo scopo di tramandare ai posteri le sue conoscenze alle generazioni future, ha fortemente voluto ed istituito la prima Scuola Enologica d’Italia nel 1876, insieme a Giovan Battista Cerletti. Esserci ogni anno a premiare l’eccellenza formativa, tema particolarmente caro a tutta la mia famiglia, significa riconoscere alla formazione viticola-enologica il ruolo di motore imprescindibile per la valorizzazione delle risorse umane interagenti con il nostro territorio”.

Gli studenti premiati nella cerimonia di sabato 19 Ottobre sono coloro che hanno conseguito il titolo di studio con il massimo dei voti nell’anno scolastico del 150° Anniversario dalla Fondazione dell’attività d’Impresa della Carpenè Malvolti. Infatti, in virtù di una modifica intervenuta sui tempi del riconoscimento, per la Medaglia d’Oro Antonio Carpenè sono stati due i premi consegnati. Uno per l’anno scolastico 2017/2018, che è andato ad Alessia Giacomini, che ha frequentato il corso di Viticoltura ed Enologia conseguendo il diploma con la votazione di 100/100 con lode; l’altro per l’anno scolastico 2018/2019 ha invece insignito Pietro Merotto, che ha frequentato il corso di Viticoltura ed Enologia ottenendo il diploma con la votazione di 100/100.

Contestualmente anche la Borsa di Studio Internazionale "Etilia Carpenè Larivera" ha avuto come riferimento temporale l’anno del 150° Anniversario dalla Fondazione dell’attività d’Impresa ed entrambe hanno acquisito un significato doppiamente importante in quanto la loro consegna avviene nell’anno in cui l’Unesco riconosce le Colline di Conegliano e Valdobbiadene quale sito Patrimonio dell’Umanità. Nel medesimo contesto, verrà altresì attribuita la Borsa di Studio Internazionale “Etilia Carpenè Larivera”.

Allo Studente più virtuoso dell’Istituto Cerletti e della Fondazione ITS Academy di Conegliano, che quest’anno risponde al nome di Gloria Feltrin, viene infatti data l’opportunità di essere proiettato in una prospettiva internazionale con un viaggio di studio all’estero, presso una Università ed un’Impresa, con l’obiettivo di approfondire le dinamiche economico-finanziarie inerenti al settore agro-alimentare ed alla sostenibilità ambientale, quali fattori critici di successo sui mercati internazionali. Un premio che intende esortare le nuove generazioni a studiare e tramandare la cultura enologica del territorio anche in ambito internazionale. E’ stato infatti sulle fondamenta scientifiche poste dal fondatore dell’impresa Antonio Carpenè, che si sono costruiti i presupposti alla base del predetto riconoscimento.

Con la sua lungimirante intuizione e la visione prospettica di valorizzazione di un ambiente inizialmente spoglio di vigneti ma da sempre ricco di tradizione vitivinicola, prima di chiunque altro ha intravisto in una migliore gestione delle coltivazioni e nella condivisone di valori culturali imprescindibili, la chiave di volta per lo sviluppo di questo Territorio. L’azione innovatrice e pionieristica di Antonio Carpenè condusse alla fondazione della prima Scuola Enologica d’Italia proprio a Conegliano ed il legame sussistente ancora oggi tra Impresa ed istituzione scolastica non fa che consolidare il riferimento ai valori fondanti delle origini e sottolineare l’attenzione della Famiglia al futuro delle nuove generazioni.

Tanto la Medaglia d’Oro Antonio Carpenè quanto la Borsa di Studio Internazionale intitolata ad Etilia Carpenè Larivera si propongono infatti di offrire agli studenti più meritevoli la possibilità di perfezionare ulteriormente la propria preparazione. La Borsa di Studio Internazionale in particolar modo, rappresenta l’ideale ponte tra passato e futuro dell’Impresa. Come la Famiglia Carpenè nel 1902 volle fortemente istituire un premio da conferire agli Allievi della Scuola Enologica che più di altri si fossero distinti nel proprio percorso di studi, oggi la quarta generazione Etile Carpenè intende riconoscere all’Allievo più virtuoso una borsa di studio che, per le sue caratteristiche, possa guardare al futuro ed aiutare i giovani a costruirsi un profilo professionale di alto livello, che li prepari ad affrontare il mercato del lavoro.

Ad incarnare i valori di eccellenza e dunque a possedere tutti i requisiti previsti dallo statuto per la sua attribuzione, ad aggiudicarsi la seconda Borsa di Studio Internazionale "Etilia Carpenè Larivera" è stata la studentessa Gloria Feltrin, che ha frequentato il corso di Tecnico Superiore Responsabile delle produzioni, trasformazioni e della commercializzazione di prodotti agrari, agroalimentari ed agroindustriali conseguendo il diploma con il massimo dei voti. Alla premiata si darà l’opportunità di proiettarsi in una prospettiva internazionale attraverso un viaggio studio all’estero presso una università ed un’impresa, che possa essere propedeutico all'approfondimento delle dinamiche economico-finanziarie inerenti al settore agro-alimentare ed alla sostenibilità ambientale, quale fattori critici di successo sui mercati internazionali.