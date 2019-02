Carnevali di Marca: tre sfilate in programma nel fine settimana

Arriva il primo “weekend lungo” per i Carnevali di Marca. L'omonima associazione che da una ventina d'anni organizza spettacoli carnevaleschi in provincia di Treviso, e che di anno in anno aumenta il proprio raggio d'azione, nel fine settimana aspetta tutti in tre luoghi diversi, ma sempre con inizio alle ore 14 circa.

Il primo appuntamento in ordine di tempo è sabato 9 febbraio con la sfilata rinviata domenica scorsa per maltempo che partirà da Crespano e arriverà a Paderno del Grappa, “battezzando” con una grande manifestazione popolare la nascita del Comune di Pieve del Grappa. Domenica 10 febbraio i Carnevali di Marca si sdoppieranno, andando a toccare due località che fanno parte della storia della manifestazione: Sernaglia della Battaglia nell'àmbito dei festeggiamenti del patrono San Valentino e Ponte della Muda di Cordignano. Anche in un periodo dell'anno tradizionalmente festoso, l’associazione Carnevali di Marca ritiene importante pensare a chi è in difficoltà. Come ogni anno, sarà abbinata alla manifestazione la tradizionale Lotteria di beneficenza, che nel 2019 vanta un montepremi di ben 26.000 euro e come premio principale una Opel Corsa Advance Coupé messa a disposizione da Autogiada. Durante le sfilate sarà possibile acquistare i biglietti (al costo di 2 euro l'uno), sperare in un’estrazione fortunata e, se così non fosse, sapere che 5 centesimi di euro per ogni biglietto venduto saranno devoluti a progetti di ricostruzione nel Comune bellunese di Rocca Pietore, alla luce dei gravissimi danni provocati dal maltempo di fine ottobre. Sabato 23 marzo, infine, sarà ancora una volta l’oratorio Giovanni Paolo II di San Vendemiano ad ospitare il Gran Galà di chiusura dei Carnevali di Marca. In quell'occasione verranno estratti i 40 numeri vincenti dei premi della Lotteria di beneficenza.

Questi i gruppi e i carri che hanno annunciato la loro presenza agli spettacoli del weekend:

PIEVE DEL GRAPPA: Asilo di Crespano del Grappa, Associazione Carnevale che passione di Rossano Veneto, Asilo di Fietta, gruppo FonFierun Corbanese, Asilo di Paderno, Gruppo Amici Merlengo, Scuole elementari di Crespano, Comitato Cusignana Colombere, Scuole elementari di Paderno, Comitato Carnevale Selva, gruppo carro Via Roma di Trevignano, Gruppo Giovani di San Giorgio in Brenta, Alpini Scuola materna di Sernaglia, Allegra Compagnia di Porcellengo, gruppo Tosati Fa' e desfa di Contea.

SERNAGLIA: Comitato Carnevale Selva (La magia della giungla), gruppo Carnevale che passione di Rossano Veneto (E se fosse tempo perso?), Amici di Merlengo (Dalla padella alla brace), gruppo festeggiamenti Sernaglia (Calamity Jane a caccia di politici che fanno gli indiani), gruppo Barcon Folly (Quello che non vorrei vedere), Comitato San Rocco di Gaiarine (Looney Tunes), Allegra Compagnia Porcellengo (Madre natura), Amici di Quarto d'Altino (Le dame del Casanova), Comitato Colombere Cusignana (Ritorno al Giurassico), Comitato festeggiamenti Santa Mama (A Santa Mama... Bionde, brune, belle o brutte, il Casanova le ama tutte), Gruppo Alpini Scuola Materna di Sernaglia (Guardiani dell'ambiente, Missione riciclaggio).

PONTE DELLA MUDA: Gruppo Carnevale di Pero (tema: Si salvi chi può), gruppo Chions Tuttinsieme (Alla corte di Re Carnevale), gruppo carro Bagnolo (Cappuccetto Rosso), gruppo Dal Santo di Prata di Pordenone (Un mondo di dolcezza), gruppo Semprequi di Tezze di Piave (I Tirolesi), Allegra comitiva di Bidasio (Blu Gioel e la samba), gruppo Fonfierun di Corbanese (Il castello stregato), gruppo parrocchiale di Nervesa (Vento d'Oriente), Le Volpi del Soligo (I soldatini di plastica). Aprirà la sfilata la Banda musicale di Cordignano.