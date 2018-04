A Treviso arriva la carta d'identità elettronica

TREVISO Dal 3 maggio anche il Comune di Treviso rilascerà la nuova Carta d’Identità Elettronica, come prescritto dal Ministero dell'Interno. La Cie è infatti la versione evoluta del documento cartaceo: realizzata in materiale plastico (policarbonato), ha le dimensioni di una carta di credito, la foto è stampata con la tecnica del laser engraving ed è dotata di sofisticati elementi di sicurezza (ologrammi, sfondi di sicurezza, micro scritture, ecc.).

La nuova carta d'identità elettronica garantirà una maggiore tutela dei dati sensibili e consentirà di snellire notevolmente alcune pratiche digitali e l'accesso a determinati servizi, in Italia e nei Paesi dell'Unione Europea. Grazie ad un microprocessore a radio frequenza, il titolare della CIE vedrà protetti i propri dati anagrafici, la foto e le impronte digitali da tentativi di contraffazione. Inoltre, contestualmente alla richiesta della nuova carta, sarà possibile esprimere il consenso alla donazione degli organi e dei tessuti. Infine, con la nuova carta, il cittadino potrà autenticarsi in rete, per fruire dei servizi erogati dalle PP.AA., o di ulteriori servizi a valore aggiunto, in Italia e in Europa, oppure abilitarsi per l’acquisizione di identità digitali sul Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).

“Si tratta di un’importante innovazione per tutti i cittadini di Treviso - dichiara il sindaco di Treviso - che potranno così accedere più facilmente a tutti i servizi, anche quelli al di fuori del comune di Treviso. Ringrazio gli uffici che in questi giorni stanno lavorando a questa novità che accogliamo con grande interesse, anche per quanto riguarda la possibilità di esprimere la propria volontà di donare gli organi. Generosità e solidarietà sono sue caratteristiche tipiche dei trevigiani”. Per il rilascio della CIE è necessario acquisire le impronte digitali (per i maggiori di 12 anni); inoltre, è possibile dichiarare contestualmente la volontà, positiva o negativa, alla donazione di organi e tessuti (per i maggiori di 18 anni). La CIE non viene consegnata subito, ma viene recapitata dal Poligrafico e Zecca dello Stato al domicilio indicato dal cittadino entro 6 giorni lavorativi.Costa € 22,00, comprensivi del contributo statale di € 16,79. Viene rilasciata dal 180° giorno prima della scadenza oppure per smarrimento, furto o deterioramento; Considerati i tempi di evasione della procedura, per il rilascio della CIE il cittadino interessato deve fissare un appuntamento on line sulsito web del Comune di Treviso, nella sezione "Servizi al Cittadino --> Essere Cittadino --> Identità Personale", oppure contattando l'ufficio anagrafe al numero 0422 658221 o con una e-mail all'indirizzo anagrafe@comune.treviso.it.