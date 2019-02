Ca' dei Carraresi è in vendita: annuncio shock di Fondazione Cassamarca

Dopo la recente vendita, per 12 milioni di euro, dell'ex Questura di Treviso, Fondazione Cassamarca continua il suo piano di cessioni immobiliari nella speranza di portare nuove entrate nelle casse di Ca' Spineda.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", nelle scorse ore il sito voluto dalla fondazione per pubblicizzare gli immobili da vendere o da mettere a rendita ha visto comparire anche la storica Ca' dei Carraresi nell'elenco degli edifici acquistabili. La sede museale trevigiana sarà venduta ad un prezzo di 11 milioni e 800 mila euro. Per il momento nessun acquirente si è ancora fatto avanti, com'era accaduto invece per la vendita lampo dell'ex Questura. Con i suoi 390 metri quadrati di spazio commerciale, la posizione strategica nel cuore di Treviso, con affaccio sulla Pescheria, e il prestigio storico della palazzina a due piani sede negli anni di innumerevoli mostre, fanno di Ca' dei Carraresi un vero e proprio gioiellino a cui Cassamarca ha deciso di rinunciare per sistemare i conti della Fondazione. Un pezzo di storia di Treviso pronto a essere offerto al miglior offerente.