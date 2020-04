Decessi a Casa Fenzi, verranno eseguite altre due autopsie

Mentre prosegue l'attività di indagine sulle morti a Casa Fenzi verranno effettuate domani le autopsie sugli altri due dei decessi registrati dalla residenza per anziani.

Il medico legale Andrea Cirnelli ha infatti ricevuto oggi l'incarico per gli esami post mortem di Angelo Fornasier, 92 anni di Fontanelle, e Angelo Fantucchio, operatore socio sanitario di 54 anni. Entrambi le morti sono da attribuire al Covid 19, cui le vittime risultano essere state esposte.

E' invece impossibile dire se Gianantonio Baccin, la prima vittima sottoposta ad autopsia sabato 25 aprile, sia morto per o con con il Cora virus. Le condizioni di Baccin, ha spiegato il medico legale incaricato dalla Procura, erano tali per cui oggi sostenere che l'infezione da Covid 19 sia stata determinante ai fini del decesso è impossibile. Gli organi interni presentavano tutti un consistente logoramento causa l'età avanzata del soggetto. Per il momento la domanda se il virus abbia accelerato la morte o sia stata una presenza del tutto ininfluente sul quadro clinico resta con un punto di domanda. Di più si saprà entro 60 giorni, quando cioè l'esiti degli esami istologici e microbiologici saranno consegnati al sostituto procuratore Anna Andreatta, titolare dell'inchiesta.