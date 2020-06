Casa Fenzi: i bambini disegnano le mascherine da donare agli anziani

L’Assessore alla Pubblica Istruzione di Conegliano, Gianbruno Panizzutti, e l’Assessore alle Politiche sociali Sonia Colombari, in collaborazione con Debora Basei di Ricrearti, madrina di numerose iniziative legate alle scuole e che da almeno 10 anni collabora con l’Amministrazione Comunale in vari progetti dedicati alla valorizzazione delle risorse territoriali (dall’arte, al sociale e all’ambiente), hanno pensato di dare continuità al progetto “Ricreiamo Conegliano” coinvolgendo i bambini non solo della città, ma di tutti i comuni che vogliono partecipare, per dare vita a disegni da regalare agli ospiti di Casa Fenzi. L’intento è quello di far sentire meno soli i nonni ospiti in questo periodo di emergenza e continuare il rapporto che lega gli studenti alla Casa che ogni anno ospita gli elaborati di svariati progetti realizzati durante l’anno scolastico.

I disegni dei bambini verranno donati a Casa Fenzi e andranno ad ornare le stanze degli ospiti, ma non solo: gli stessi disegni diventeranno delle Art Cover Mascherine che saranno in parte donate agli operatori della Casa per essere indossate sopra ai dispositivi di protezione che solitamente il personale usa. In questo modo saranno più sereni e divertenti gli incontri tra operatori e ospiti.

Altre Art Cover saranno messe a disposizione per una raccolta fondi e avranno un valore simbolico di 10 euro cadauna e potranno essere richieste anche in versione per bambini. Tutto il ricavato sarà interamente devoluto in beneficienza e utilizzato per acquistare Personal Computer e tablet da donare agli studenti che ne sono privi, collegandosi all’iniziativa che l’Amministrazione Comunale stava già portando avanti con l’azienda LPI Utensileria di Primo Longo che da tempo ha già messo a disposizione risorse per questo scopo. Altro partner sostenitore di questa iniziativa è Daniele Marchioni della Memorial che fornirà i materiali per la realizzazione delle Art Cover. Nel corso dell’iniziativa altri sostenitori potranno aggregarsi in modo da aumentare il numero di dispositivi da donare agli studenti.

Le modalità di consegna verranno stabilite in collaborazione con i Servizi Sociali che determineranno i criteri per la distribuzione. Il tema dei disegni è libero e dovrà essere realizzato su foglio A4 orizzontale. L’elaborato potrà riportare un messaggio o dei disegni che rappresentano la città di Conegliano o qualsiasi altro soggetto. I disegni degli studenti che vorranno aderire all’iniziativa dovranno essere consegnati presso i locali dell’Informagiovani siti in Piazzale Zoppas (Biscione). Per info 380-6993553 - info@ricrearti.it.