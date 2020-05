Casa Fenzi, disposte tre nuove autopsie

Si allarga a macchia d'olio l'inchiesta su Casa Fenzi, la struttura per anziani di Conegliano finita nell'occhio del ciclone per le morti sospette da Corona virus.

Il sostituto procuratore Anna Andretta ha infatti disposto tre nuove autopsie su altrettante anziani deceduti nella Rsa. Si tratta di Elisa Di Gino Dolfo e Andrea Zanardo, morti il 10 maggio, ospiti della struttura ed entrambi colpiti da quella che sembra essere una grave infezione polmonare, che si sospetta possa essere stata originata da una infezione da Covid 19. Anche il terzo anziano, morto l'altro ieri, è stato stroncato da un sospetta polmonite. Le autopsie della Di Gino Dolfo e di Zanardo si svolgeranno venerdì.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Salgono quindi a sette, per il momento, i fascicoli di indagine, tutti per omicidio colposo a carico di ignoti, aperti dalla Procura. Gli altri hanno come oggetto i decessi dell’operatore socio sanitario Angelo Fantucchio e degli ospiti Liliana Moretti, Gianantonio Baccin, Liliana Girardi Nori, Vincenzo Sapia e Giuseppe Forner. Il Covid 19, lo hanno rivelato le autopsie effettuate nelle scorse settimane, è stato di certo la causa determinante della morte di Fantucchio e Forner mentre per gli altri cinque, Moretti, Baccin, Girardi Nori e Sapia, si dovrà attendere l’esito degli esami microbiologici effettuati sui campioni di tessuto prelevati durante gli accertamenti clinici.