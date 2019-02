Compleanno record a Casa Marani: pensionata festeggia 104 anni

Mercoledì 27 febbraio sarà un giorno di festa a Casa Marani, nella sede di Paese. La tradizionale festa di Carnevale farà spazio anche ai compleanni del mese e in particolare verrà festeggiato il traguardo raggiunto dalla signora Maria Mazzaro che l'11 febbraio ha compiuto ben 104 anni.

Per festeggiarla saranno presenti i vertici di Casa Marani e alcuni rappresentanti delle istituzioni di Paese, l'assessore al Sociale e probabilmente anche il sindaco che non manca mai di far sentire la propria vicinanza agli ospiti e a quanti collaborano con la struttura. Per nonna Maria sarà un piccolo evento, dato che trascorre a letto la maggior parte del tempo, stancandosi molto nel mantenere la postura in carrozzina. Verrà fatta alzare per circa un'ora, proprio per ricevere gli auguri di tutti. Ma se il fisico comincia a sentire il tempo che passa, lo spirito è quello socievole di sempre. Maria Mazzaro è nata l'11 febbraio del 1915. Aveva cinque fratelli più piccoli, e nonostante sia la primogenita è l'unica ancora in vita. E' stata sposata e dal matrimonio ha avuto una figlia, Luciana, presenza fondamentale nella vita dell'anziana ospite, dal momento che viene a trovarla quotidianamente. E' proprio lei a descrivere la mamma come una donna dal temperamento forte, sempre allegra e disponibile verso tutti. Molto socievole e coraggiosa, ha sempre affrontato la vita con grinta. Amava tanto sia il mare che la montagna e, piccola curiosità, la sua grande passione, in giovane età, era il gioco delle carte. Ha spesso partecipato, anche durante i viaggi, ai tornei organizzati dove puntualmente arrivava prima, assicurandosi qualche premio. Oltre a questa nonna da record, Casa Marani conta numerosi ospiti longevi. A luglio verranno festeggiati i 101 anni di nonna Angela Favaro, mentre nel 2020 saranno ben cinque gli ospiti che si preparano a tagliare il traguardo dei 100 anni.