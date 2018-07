A Casa Marani in arrivo un compleanno centenario: buon compleanno signora Angela!

VILLORBA I cent’anni sono un traguardo importante, soprattutto se ci si arriva ancora lucidi e con un grande spirito, come la signora Angela Favaro che venerdì prossimo sarà festeggiata a Casa Marani nella sede di Povegliano, dov’è ospite dal gennaio del 2014. Alla festa in suo onore saranno presenti, oltre ai suoi famigliari, agli ospiti, operatori e dirigenti della nostra struttura, anche i sindaci di Povegliano e di Spresiano. La signora Favaro è testimone di un modo di vivere tipico del Veneto del dopo guerra, che ruotava intorno alla terra e traeva forza dalle famiglie numerose che vivevano insieme nelle case patriarcali.

“Sono nata a Musestre di Roncade il 27 luglio 1918 in una famiglia di contadini – racconta la signora Angela - Eravamo due sorelle e due fratelli. Tutti si lavorava la terra. Era sì faticoso, ma io l’ho anche fatto volentieri. Ricordo che, anche una volta sposata, si faceva a turno con le mie cognate per aiutare in casa a preparare da mangiare. Eravamo 21 nella casa patriarcale e io preferivo andare a lavorare nei campi!”. Dal matrimonio con il suo Giuseppe (con il quale ha festeggiato le nozze d’oro) sono nati tre figli, Assunta Giuseppina e Alberto. Lavoro e famiglia sono gli ingredienti di una vita serena e intensa, condita dalla passione per il ballo.

“Sono contenta della mia vita – dichiara la festeggiata, che conserva ancora un bello spirito: “Nò avarìa proprio caro de morir – conclude nel dialetto a lei caro - me piasarìa star qua ancora... e chi no me vòl vèdar, se tire in parte!”. Per la cronaca, oltre alla signora Angela Favero, le altre centenarie (o prossime) delle strutture di Casa Marani sono tre: Maria Mazzaro, a Paese, ha festeggiato addirittura i 103 anni. Sempre a Paese Giovannina Altinier èfresca di compleanno dato che ne ha compiuti 101 a giugno, mentre Natalina Giuliato, a Villorba, festeggerà i 100 anni a dicembre.