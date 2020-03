Tutti negativi al virus gli ospiti della casa di riposo di Follina

Fortunatamente nessuno dei 68 ospiti della "San Giuseppe" di Follina risulta malato di Coronavirus.

Lo ha comunicato oggi la struttura gestita dal gruppo Sereni Orizzonti che per fare fronte all'isolamento forzato nel quale si trovano da tre settimane queste persone - anziane e molto spesso non autosufficienti - alla tutela sanitaria ha deciso di accompagnare un’attenzione particolare all'equiliubrio emotivo e psicologico degli ospiti, in maniera tale da rendere la vita dentro la struttura gradevole, arricchendola di attività che favoriscano una quotidianità gradevole.

Per fortuna anche in questi momenti non mancano concreti episodi di solidarietà da parte della comunità locale di Follina, particolarmente grata per la cura con la quale infermieri e operatori socio-sanitari si stanno occupando ininterrottamente dei loro nonni. Ieri il signor Luca De Faveri, titolare del locale “Planet Pizza”, si è ad esempio presentato all’esterno della struttura con decine di pizze calde per tutto il personale di “Sereni Orizzonti”. Un gesto che ha riscaldato i cuori di tutti e che è stato davvero apprezzato.

