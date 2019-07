Travolta da un'auto, restano gravissime le condizioni della 13enne

Restano gravissime le condizioni della 13enne che ieri, lungo via Cave a Casale Sul Sile, è stata investita da un'auto. Nell'incidente la giovane ha riportato un trauma cranico e diverse ferite. Attualmente si trova ricoverata in prognosi riservata nel reparto di Neurochirurgia dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso.

Stamattina, mercoledì, i primi rilievi effettuati sul posto dalla Polizia Locale e dai Carabinieri sono arrivati sul tavolo del sostituto procuratore Massimo Zampicinini, che ha aperto un fascicolo di indagine ipotizzando il reato di lesioni stradali colposi a carico della donna 45enne che era al volante della Mercedes Classe A responsabile dell'investimento. La 13enne sarebbe stata in bicicletta con una amica per raggiungere il Grest quando improvvisamente, dopo aver iniziato a svoltare a sinistra per raggiungere l'altra ragazza che era momentaneamente rincasata, è stata colpita in pieno dalla vettura che procedeva dietro di lei. Tremendo l'impatto, che ha fatto sbalzare la giovanissima di almeno venti metri sull'asfalto. Dai test effettuati è risultato che la 45enne non era al volante sotto l'effetto di alcol.