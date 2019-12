Case popolari, tre assemblee in due giorni con sindacati e inquilini

La mobilitazione e le iniziative promosse dalla Cgil e dal sindacato dei pensionati in questi ultimi mesi hanno portato i loro frutti e la Regione del Veneto è finalmente intervenuta a correggere la legge sugli alloggi popolari.

Per illustrare tutti i dettagli dell’intervento normativo ed evidenziare cosa manca ancora da fare per dare un’effettiva risposta al bisogno abitativo, nonché affrontare le situazioni di maggiore fragilità in capo agli inquilini, il sindacato trevigiano ha convocato per le giornate di giovedì 5 e venerdì 6 dicembre tre assemblee pubbliche a Treviso (alle ore 10 in auditorium Cgil di via Dandolo), a Conegliano (alle ore 14.30 alla sede Cgil di viale Venezia) e a Castelfranco Veneto (alle ore 14.30 al Centro culturale “Due Mulini” di via Marsala). Nella stessa giornata in cui la Regione del Veneto presenta le modifiche alle regole di assegnazione degli alloggi di edilizia popolare ed i correttivi al metodo di calcolo dei canoni per gli assegnatari, a margine della prima assemblea pubblica in calendario, alle ore 11.30 in Auditorium Cgil di via Dandolo a Treviso, il segretario generale dello Spi Cgil trevigiano, Paolino Barbiero, farà il punto sulla situazione e sull'azione che il sindacato continuerà a intraprendere.