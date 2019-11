Case Ater, legge modificata il sindaco di Treviso: «Grande lavoro di squadra»

Esprimo soddisfazione per la manovra della Giunta Regionale che ha definito le modifiche delle regole di assegnazione degli alloggi di edilizia pubblica e introdotto correttivi al metodo di calcolo dei canoni.

Tali correttivi - che andranno a tutelare anche i trevigiani meno abbienti, gli anziani e i nuclei familiari composti da una persona sola oltre che a scorporare dal calcolo i patrimoni infruttuosi - sono il frutto di un grande lavoro, per quanto riguarda i casi di Treviso, di confronto e analisi del Presidente della Regione Veneto Luca Zaia e dell’assessore regionale Manuela Lanzarin con il presidente dell’Ater di Treviso Luca Barattin. Di fondamentale importanza sono stati anche gli incontri quotidiani con i cittadini che hanno permesso la predisposizione e la consegna agli Amministratori regionali del dossier contenente le richieste e l’elencazione delle situazioni più critiche. Il dialogo e il confronto diretto non possono che produrre risultati concreti per il benessere e alla tutela delle persone, soprattutto quelle degli anziani, che avranno garanzie sul diritto a conservare l’abitazione, e gli indigenti, che potranno contare su canoni contenuti.