Gli sfollati delle aree golenali saranno ospitati nelle case Ater della Marca

E' di poche ore fa la notizia che Ater Treviso, in collaborazione con la Regione Veneto e l'assessore ai servizi sociali ed edilizia abitativa, Manuela Lanzarin, hanno messo a disposizione alcune case popolari per dare un alloggio agli sfollati delle aree golenali.



Ater Treviso, dopo una prima ricognizione degli alloggi immediatamente abitabili, ha comunicato tale disponibilità ai Comuni che stanno gestendo ancora l'emergenza maltempo. Al momento sono state individuate alcune case popolari disponbili nei Comuni di Chiarano, Motta di Livenza, Monastier, Oderzo, San Biagio di Callalta, Ponte di Piave e Salgareda. Nei prossimi giorni saranno indicati altri alloggi che necessitano di piccole manutenzioni e una volta eseguite, saranno anch’essi posti a disposizione degli sfollati che hanno perso temporaneamente o definitivamente l’alloggio. Nel frattempo l’azienda ci tiene a esprimere, ancora una volta tutta la sua piena e profonda solidarietà alle comunità colpite dal maltempo che ha messo in ginocchio gran parte del Veneto.