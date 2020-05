Coronavirus, 95 decessi nelle case di riposo della Marca: 384 anziani positivi

Novantacinque anziani hanno perso la vita nelle case di riposo della provincia di Treviso durante l'emergenza Coronavirus. Su 54 strutture controllate, gli ospiti risultati positivi al test del tampone sono, ad oggi, 384.

Numeri preoccupanti quelli che emergono dal nuovo bollettino diffuso nelle scorse ore da Azienda Zero e Ulss2 sulla situazione delle Rsa in Veneto. Su 6139 anziani ospitati nelle strutture della provincia di Treviso, l'Ulss 2 ha effettuato 5785 test rapidi e 1823 tamponi. Di questi ben 384 hanno dato esito positivo e gli anziani ricoverati in ospedale sono ad oggi 48. 6,3% la media degli ospiti positivi. Dati che migliorano leggermente se si analizzano i numeri del contagio tra gli operatori socio-sanitari (dipendenti e non dipendenti). Su un totale di 5583 persone sono stati eseguiti 4698 test rapidi e 1749 tamponi. Gli operatori positivi al Covid-19 sono 109 pari al 2% del totale.