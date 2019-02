Montebelluna: il Comune rimette all'asta un miniappartamento delle case popolari

C’è tempo fino al prossimo 15 marzo per presentare le offerte relative al bando d’asta di vendita di un alloggio di edilizia residenziale convenzionata in via Monteverdi a San Gaetano di Montebelluna.

Si tratta di un immobile contenuto nel Piano delle alienazioni del patrimonio del Comune che l’ente, non ritenendolo funzionale alle proprie attività, ha deciso di rimettere in vendita con un ribasso del 10% della base d’asta dopo il primo bando andato deserto allo scorso anno. La base attuale è di 78.490 euro. L’asta riservata a titolari dei requisiti di edilizia convenzionata e l’aggiudicazione avrà luogo a favore di chi formulerà la migliore offerta valida e potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta, purché valida ed in aumento, sino all’importo massimo di 126.171,81 euro. Prima di formulare l’offerta è obbligatoria la presa visione dell’alloggio da prenotare entro le ore 12 dell’8 marzo presso Ufficio Patrimonio (tel. 0423 617 515). Le offere devono invece essere presentate entro le 12 del 15 marzo. Il pubblico incanto è fissato dalle 9 del 21 marzo presso la sala consiliare di Montebelluna. Per informazioni: Ufficio Patrimonio 0423 617 515.