Sos affitto, il Comune di Casier assegna contributi per i cittadini

Affitti, arrivano gli aiuti dell’amministrazione comunale. Nella delibera di Giunta n. 60 del 21 maggio scorso, il Comune di Casier ha approvato i criteri e le modalità di erogazione di contributi una tantum per il sostegno all’affitto. Si tratta di una misura straordinaria e urgente per aiutare chi è in difficoltà, destinata a sostenere sia i lavoratori dipendenti o assimilati, sia i lavoratori autonomi che abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro in conseguenza alla dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica Covid-19. L’avviso è stato pubblicato nel sito istituzionale del comune di Casier.

COME PRESENTARE LA DOMANDA Per ottenere un contributo straordinario a sostegno del canone di locazione, secondo i criteri e la ripartizione finanziaria stabiliti, basterà inviare un’e-mail a protocollo@comunecasier.it entro il 15 giugno 2020. Dopo l'esame delle domande, sarà fatta una graduatoria degli ammessi al beneficio, fino a esaurimento delle risorse disponibili.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

DOVE RIVOLGERSI L’Ufficio Servizi sociali del Comune di Casier è a disposizione dei cittadini al numero di telefono 0422.383471 da lunedì a venerdì, dalle 9.00 alle 13.00 oppure via e-mail all’indirizzo servizisociali@comunecasier.it.