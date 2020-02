Lotta agli eco-vandali, a Casier i primi multati

Lo scorso 20 dicembre l’amministrazione comunale di Casier ha firmato una convenzione con il Corpo degli Agenti Faunistici Ambientali dell’Associazione Libera Caccia. Tale convenzione prevede una collaborazione con i volontari, nella vigilanza:

- in materia di caccia, pesca, fauna e flora;

- nell’applicazione delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali in materia ambientale e dei rifiuti;

- dell’anagrafe canina e nelle applicazioni delle disposizioni, dei regolamenti e delle ordinanze sugli animali.

Tra le finalità principali della convenzione spiccano la promozione, la diffusione e la sensibilizzazione in materia di educazione ambientale. «Oggi -precisa il sindaco di Casier, Renzo Carraretto- con molta soddisfazione e orgoglio dell’Assessore alla Sicurezza Rossella Veneran, che ha fortemente voluto la convenzione, è arrivato il primo risultato sul contrasto all’abbandono dei rifiuti. Sono stati infatti individuati gli ecovandali che avevano abbandonato dei rifiuti in luogo pubblico e non idoneo». «Grazie a questa fattiva collaborazione tra Comune, volontari di Libera Caccia e Agenti della Polizia Locale -conclude il sindaco- nei prossimi giorni arriveranno i verbali ai trasgressori. Questo primo risultato positivo va a soddisfare le aspettative della cittadinanza, che esige il rispetto delle regole e la punizione dei suoi trasgressori».