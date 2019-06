La festa per i 60 anni di attività della "Bottega Pastrello Giovanni & C."

La "Bottega Pastrello Giovanni & C." di Dosson festeggia i 60 anni di attività. Nel 1959 il negozio in via Roma, 47 a Dosson di Casier é stato aperto dal Signor Giovanni come merceria e sartoria; nel 1977 le figlie Serenella e Miriam hanno iniziato ad affiancare il padre e negli anni sono diventate brillanti imprenditrici seguendo l'arte del mestiere insegnata dal meraviglioso maestro papà. Hanno poi inserito nell'offerta articoli di intimo e abbigliamento. Il loro slogan é "La moda passa, lo stile resta".

É da sempre un punto di riferimento e di incontro per l'intero paese di Dosson e comuni limitrofi. «Quando le clienti varcano quella porta -spiegano le sorelle Pastrello- trovano disponibilità, cortesia, ascolto, allegria, consigli, accoglienza, professionalità... queste le virtù che le contraddistinguono e che hanno contribuito a raggiungere una tappa imprenditoriale così importante». Quanto hanno saputo "seminare" negli anni è stato testimoniato durante la festa organizzata nella splendida cornice di villa Reali proprio a Dosson dove Serenella e Miriam, insieme a 300 invitati, hanno brindato insieme a ritmo di musica, portando centinaia di regali, fiori e splendide dediche. «Ancora grazie -chiosano le proprietarie dell'attività- a tutti i cari clienti per la fiducia accordataci in questi anni».