Casier, partiti i lavori di sistemazione delle fermate dell'autobus sulla Jesolana

CASIER Sono partiti i lavori di messa in sicurezza delle fermate dell'autobus su via Principale a Casier, all'altezza della sede di Sile Caldaie, proprio dove nel gennaio del 2014 la diciottenne Francesca Rago venne investita da un furgone mentre attraversava le strisce pedonali per salire sull'autobus e andare a scuola, morendo alcuni giorni dopo. L'amministrazione comunale di Casier ha deciso un investimento complessivo di 48 mila euro - 21.146,45 dei quali finanziati dalla Regione del Veneto - per intervenire radicalmente sulle due fermate della Jesolana, da e per Treviso.

Sulla fermata del lato Sud, in arrivo da Treviso e utilizzata soprattutto dagli abitanti del vasto quartiere residenziale contiguo, sarà realizzata una piattaforma sopra il fossato collegata direttamente alla pista ciclopedonale. Attualmente gli utenti sono costretti a scendere dalla banchina stradale per raggiungere il ponte di attraversamento. Una volta conclusi i lavori, invece, potranno scendere direttamente sulla piattaforma per accedere al percorso.

Sulla fermata del lato Nord, invece, è stata progettata la messa in sicurezza dell'area di sosta e lo spostamento dell'attraversamento pedonale. Un trasferimento che, nel rispetto delle normative vigenti, comporta la demolizione del ponte pedonale esistente e la realizzazione di un nuovo ponte di attraversamento.