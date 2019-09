Parafulmine "radioattivo" all'ex Metalcrom, intervengono Arpav e vigili del fuoco

Su richiesta dell'Arpav i vigili del fuoco di Treviso sono intervenuti presso l'ex azienda Metalcrom di Casier, in via Pindemonte, per una verifica di un parafulmine con un sospetto componente radioattivo. Intervenuto il nucleo specializzato NBCR. Dopo aver accertato l'effettiva presenza di radioattività il parafulmine e stato posto in luogo sicuro. Si tratta fortunatamente di piccole dosi di sostanza radioattiva che non si possono disperdere nell'aria ma chiaramente il contenitore andava messo in un luogo sicuro per evitare eventuali contaminazioni. La zona, in via di demolizione, vedrà la realizzazione di due palazzine ad uso residenziale ed un supermercato: sul Terraglio è inoltre prevista la realizzazione di una rotatoria. Il progetto sarà discusso in consiglio comunale nella serata di mercoledì.