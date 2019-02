Casier, il Comune contro la Lega: "Strumentalizza il radicchio"

«In riferimento a quanto appreso dagli organi di informazione relativamente alla conferenza stampa di presentazione del candidato sindaco della Lega e di CiviCasier alle prossime elezioni amministrative Renzo Carraretto, attuale presidente della Festa del Radicchio Rosso di Treviso a Dosson -si legge in un comunicato- durante la quale un esponente di partito ha affermato che non c'è niente di più leghista del radicchio, l'amministrazione comunale di Casier precisa, a tutela del pubblico interesse, la natura istituzionale e priva di connotazione politica della manifestazione organizzata ormai da trentatré anni dall'Associazione dei Produttori. Una festa apolitica e apartitica che gode di materiali e risorse messi a disposizione dal Comune di Casier per la buona riuscita organizzativa dell'evento e all'unico scopo di favorire la promozione dell'economia locale, con particolare attenzione al settore agroalimentare e della ristorazione, proprio attraverso la valorizzazione di un prodotto di eccellenza conosciuto e apprezzato in tutto il mondo come il Radicchio Rosso di Treviso a marchio d'origine IGP. Una manifestazione alla quale da sempre danno il proprio contributo centinaia di volontari, cittadini di Casier e Dosson: un'intera comunità, che gravita nelle associazioni di volontariato e nelle parrocchie, che non ha alcun legame diretto né con i produttori né con i partiti politici, ma che si mette a disposizione per accogliere, promuovere, servire senza nulla ricevere in cambio se non la soddisfazione di veder crescere l'interesse dei visitatori verso un prodotto che è il simbolo e l'orgoglio di chi si sente parte di questa terra».