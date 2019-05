Casier non ha dubbi: vittoria netta per Renzo Carraretto

Casier ha scelto Renzo Carraretto come suo nuovo sindaco. Il candidato delle liste Lega e Civica Casier ha vinto rischiando quasi di doppiare i voti della sfidante Simona Guardati della lista civica Per Casier. In sette seggi su undici, Carraretto ha ottenuto il 60,10% di preferenze contro il 39,90%. «Grazie a tutti - ha commentato il sindaco dalla sua pagina Facebook - Abbiamo ottenuto un grandissimo risultato. Sono onorato di indossare il tricolore e rappresentare la mia città e i miei concittadini».