Caso Moncada: la giunta di Montebelluna decide di far ricorso in Cassazione

Continua la vicenda giudiziaria che vede implicato il Comune di Montebelluna nel caso Moncada Costruzioni Srl. Dopo aver vinto in primo grado la causa contro la ditta che prevede da parte della stessa il riconoscimento di 85mila euro a favore del Comune, la sentenza è stata emessa nei confronti di un'altra società avente causa da altra ditta alla quale Moncada Costruzioni aveva trasferito il ramo d’azienda relativo agli appalti pubblici.

Nel perseguire la riscossione delle somma riconosciuta dal tribunale a favore del Comune, il contenzioso si è incardinato nel Tribuna di Milano e successivamente presso la Corte di Appello di Milano: entrambi i gradi non favorevoli al Comune. La Corte di Appello, nel rigettare l’appello del Comune, lo ha condannato al pagamento delle spese legali della controparte nell’importo di 13.383 euro. Sentito il proprio legale, avvocato Galzignato, la giunta Comunale ha individuato il medesimo avvocato per la proposizione di ricorso davanti alla Corte di Cassazione, ritenendo fondamentale perseguire ogni utile azione per vedere riconosciuto e confermato il credito del Comune di oltre 80mila euro. All’ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale, è inserito l’argomento relativo al riconoscimento del debito connesso alla sentenza di condanna alle spese del legale di controparte come stabilito dalla Corte di Appello di Milano.