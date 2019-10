Castagnata a Combai per i nonni della casa di riposo San Giuseppe

Piacevole uscita nel fine settimana per molti ospiti nella residenza sanitario assistenziale “San Giuseppe”, gestita dal gruppo Sereni Orizzonti. Accompagnati come sempre dalle animatrici Anna Gobbato e Maria Teresa Lupinacci, una quindicina di nonni si sono infatti recati in gita nel vicino paesino di Combai, circondato da fitti castagneti e noto per la Festa dei Marroni, giunta quest’anno alla 75esima edizione. Il pomeriggio è trascorso in grande allegria nel salone della Pro Loco dove si è cantato a lungo in compagnia assaggiando castagne, vino dolce, torte e altre prelibatezze autunnali.