A CastelBrando sarà allestito il Presepe di ghiaccio più grande d'Italia

Prima edizione di “CastelBrando Christmas Ice”, manifestazione dallo spirito natalizio in programma dal 7 dicembre al 6 gennaio, in uno dei più antichi castelli d’Europa con oltre duemila anni di storia, incastonato tra due dei più bei borghi d’Italia, Cison di Valmarino e Follina, nel cuore nelle colline del Prosecco Superiore Conegliano Valdobbiadene, patrimonio Unesco.

L’evento si svolgerà tra il Teatro Tenda e l’attigua Chiesetta di San Martino con mostre di pittura e scultura, presepi di artigianato locale, laboratori ed attrattive per i più piccini. A rendere magica l’atmosfera il più grande albero di Natale vivente d’Italia, un cedro dell’Atlante di oltre 200 anni ed un’altezza superiore ai 33 metri. Per illuminarlo è necessario l’intervento di scalatori professionisti che eroicamente lo addobbano raggiungendone la cima. Ad arricchire l’offerta il Presepe di ghiaccio più grande d’Italia con 50 metri quadrati di teca a temperatura controllata (-10° gradi) con all’interno almeno 15 statue a grandezza naturale, realizzate dall’Accademia Italiana Ghiaccio Artistico. Per la realizzazione del presepe è previsto l’utilizzo di 200 quintali di ghiaccio. I personaggi saranno scolpiti da quattro artisti, capitanati da Francesco Falasconi, campione mondiale plurimedagliato, i quali durante i giorni festivi e prefestivi daranno prova della loro abilità con esibizioni dal vivo. Nel corso di “CastelBrando Christmas Ice” ci sarà l’opportunità di conoscere l’intera dimora storica grazie a visite guidate, anche serali, nella magica atmosfera natalizia del Castello. Cison di Valmarino sarà animata da “Stelle a Natale” nei weekend 7/8 e 14/15 dicembre, manifestazione che offre l’occasione per visitare il borgo, mentre nella vicina frazione di Mura si svolgerà una rassegna di magnifici presepi a partire dal 16 dicembre. L’inaugurazione del Presepe di ghiaccio più grande d’Italia si terrà il 1 dicembre alle ore 11 con la presenza, tra le altre, del vicepresidente della Regione Veneto Gianluca Forcolin.Durante l’inaugurazione l’atmosfera sarà allietata dal pianista “Fuori Posto” Paolo Zanarella.