"Prevenire furti e truffe. Consigli utili ai cittadini": incontro con l'Arma a Castelcucco

Giovedì sera, presso la sala civica di Castelcucco, dalle ore 20.30, organizzato dalla locale amministrazione comunale e alla presenza del sindaco Adriano Torresan, si è tenuto un incontro pubblico rivolto alla cittadinanza sul tema: "Prevenire furti e truffe. Consigli utili ai cittadini".

Tra i relatori Il Capitano Enrico Zampolli e il Maresciallo Capo Alessandro Cesarano, rispettivamente comandante della Compagnia dei carabinieri di Castelfranco Veneto e della Stazione dell'Arma di Asolo, i quali hanno fornito pratiche e utili indicazioni ai numerosi cittadini presenti su come difendersi e prevenire i furti in abitazione e le truffe, anche ai danni di persone anziane. Molto attente le circa 100 persone presenti, che hanno apprezzato l'intervento dell'Arma, in un comune che fortunatamente non è stato particolarmente interessato dalla commissione di eventi predatori, ma che ha molto a cuore la sicurezza della collettività locale.