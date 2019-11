I pensionati di Confartigianato donano attrezzatura per 5mila euro all'Ulss 2

Sostenere i cittadini più deboli, anziani e pensionati, anche nel momento più difficile, quello della malattia cronica. Con questa finalità ANAP, Associazione Nazionale Anziani e Pensionati costituita all’interno di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, ha deciso di effettuare una importante donazione a favore della UOC di Nefrologia dell’AULSS2, distretto di Asolo. Ben cinque mila euro in strumentazioni per l’insufficienza renale sono state consegnate dal Presidente ANAP Cav. Fiorenzo Pastro al Direttore Generale dell’Ulss 2 Marca Trevigiana, dott. Francesco Benazzi, e al direttore dell’Unità Operativa di Nefrologia, dott. Cataldo Abaterusso.

Un sostegno concreto, poiché si tratta una serie di dotazioni utili nella gestione delle persone dializzate, come pulsiossimetri e saturimetri, che consentono una corretta misurazione dell’ossigenazione del sangue e della funzionalità polmonare del dializzato, e di un ecografo portatile vascolare, strumento specifico per facilitare l’accesso venoso anche nei casi più difficili. Va infatti ricordato che l’efficacia della dialisi, ovvero la depurazione del sangue mediante un rene artificiale esterno, dipende principalmente dalla corretta gestione dell’accesso vascolare, poiché il paziente dializzato riceve 156 trattamenti all’anno (3 a settimana) per un totale di 312 punture dell’accesso vascolare. Il supporto di ANAP va dunque a potenziare ulteriormente la dotazione tecnologica dell’UOC di Nefrologia che, insieme alla competenza del personale ospedaliero, garantisce assistenza ai pazienti con malattia cronica renale in fase terminale, persone per cui la dialisi è l’unica terapia salvavita.

«Non possiamo che ringraziare di cuore questi straordinari artigiani della Marca trevigiana e la realtà valoriale di Anap per il gesto e la vicinanza alla nostra Ulss. Grazie nello specifico al presidente Fiorenzo Pastro e al coordinatore provinciale Fabio Martignago»: ha sottolineato Francesco Benazzi, direttore generale dell’Ulss 2 Marca trevigiana.