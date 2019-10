In centro città arrivano le telecamere della televisione: lunedì strade del centro chiuse

Castelfranco Veneto sarà nuovamente un set televisivo. Dopo i recenti passaggi nelle rubriche “Geo & Geo”, “Piccola Grande Italia” e nel canale Lei, con sei puntate della rubrica “Sos Chirurgia”, le telecamere torneranno ad accendersi lunedì 21 ottobre con le riprese televisive della trasmissione "Set up girls" che andrà in onda da dicembre sul canale Alpha (numero 59 del digitale terrestre e 415 di Sky) edita dal gruppo De Agostini Editore.

Per l'occasione l’anello che comprende via G. Garibaldi, via F. Maria Preti e via Fabio Filzi, con immissione nuovamente in via G. Garibaldi saranno chiuse al traffico lunedì 21 ottobre dalle ore 9 alle 16:30. "Set up girls" è il nuovo programma dedicato ai motori condotto da due driver professioniste: Vicky Piria ed Erika Monforte. Nella giornata di lunedì verrà realizzato un tributo alla Nintendo. Le due pilote gareggeranno per il centro di Castelfranco Veneto a bordo di due potenti go-kart. A seguire le protagoniste omaggeranno Porsche attraverso un video speciale in cui verranno messe in bella mostra le più belle location della cittadina di Giorgione.

«Prosegue il nostro lavoro di promozione della Città in ambito televisivo – spiega il vicesindaco, Gianfranco Giovine – con i nostri contatti e la nostra disponibilità che sono ben accolte dai diversi produttori televisivi. Castelfranco è di fatto un set a cielo aperto e non nascondo che l’indirizzo preso ci permette di pensare a qualcosa di più importante e strutturato il tutto a vantaggio di uno spot continuo con risultati importanti come le 100 mila presenze del 2018 per un primato che puntiamo a superare quest’anno».