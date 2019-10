A Castelfranco prende il via il concorso di pittura dedicato al Radicchio Variegato

Al via la terza edizione del concorso di pittura ad acquerello incentrato sul Radicchio Variegato di Castelfranco Veneto. Sulla scia del successo delle precedenti edizioni la Città di Castelfranco Veneto, in partenariato con il Consorzio di Tutela del radicchio Rosso di Treviso e Radicchio Variegato di Castelfranco IGP, organizza la terza edizione del concorso di pittura ad acquerello dedicato al rinomato ortaggio invernale che da secoli si coltiva nel nostro territorio.

Il tema scelto per quest’anno è “La storia, il lavoro e il territorio di produzione del Radicchio Variegato di Castelfranco Veneto”. Il concorso, rivolto esclusivamente ad opere dipinte con la tecnica dell’acquerello, vuole promuovere la conoscenza e la valorizzazione del nostro principale prodotto tipico, attraverso la libera interpretazione dell’artista delle diverse fasi di produzione e lavorazione del radicchio di Castelfranco. Gli artisti potranno quindi ispirarsi alla produzione delle piantine, al trapianto, alla coltivazione e alla forzatura per l'imbianchimento - un tempo attuata nelle vecchie stalle - fino alla preparazione dei cespi per il mercato o per l’esposizione nella tradizionale mostra. Una commissione di tecnici selezionerà 40 opere, tra tutti i lavori presentati, che andranno a costituire una mostra collettiva che verrà realizzata in Galleria del Teatro Accademico dal 16 novembre all’8 dicembre 2019.

Domenica 8 dicembre, alle ore 11, in Teatro Accademico avranno luogo la premiazione dei tre acquerelli vincitori scelti dalla commissione giudicatrice e l’assegnazione del “Premio Giuria Popolare” all’opera che avrà ricevuto i maggiori consensi tra i visitatori della mostra.

Premi in palio:

· 1° PREMIO – Mostra personale di 3 settimane in Galleria del Teatro Accademico, da realizzarsi nella stagione espositiva 2019/2020 e cesto di prodotti locali a base di radicchio.

· 2° PREMIO: Premio acquisto di € 1.000,00 e cesto di prodotti locali a base di radicchio.

· 3° PREMIO: Premio acquisto di € 500,00 e cesto di prodotti locali a base di radicchio.

· PREMIO GIURIA POPOLARE: una confezione di prodotti locali a base di radicchio

C’è tempo fino al 7 novembre 2019 per iscriversi. La modulistica e il bando sono disponibili nel sito web del Comune.