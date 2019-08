Iper di Castelfranco Veneto: reintegrato delegato Filcams Cgil

Il fatto non sussiste. Con questa motivazione, il giudice del lavoro ha reintegrato sul posto di lavoro all’Iper Montebello di Castelfranco Veneto Fabio Lena, delegato Filcams Cgil, licenziato per giusta causa nel maggio 2018 a seguito di un provvedimento disciplinare. La sentenza, grazie alla piena applicazione dell’art.18, ha esecutività immediata.

«Quello di oggi è un primo passo verso l’accertamento della verità in merito a quanto accaduto -commentano Barbara Zunnui e Alberto Irone segretari Filcams Cgil Treviso- da subito abbiamo difeso il lavoratore, data l’insufficienza totale di prove in merito al fatto contestato. Bene dunque che il giudice del lavoro abbia emanato questa sentenza. Un grande ringraziamento per questo risultato va all’impegno dell’ufficio vertenze della CGIL di Treviso e all’avvocato Luca Azzari».

«Sottolineiamo che la reintegra e la condanna al versamento di tutte le mensilità di retribuzione e contribuzione dal momento del licenziamento all’emanazione della sentenza sono conseguenza dell’applicazione dell’art.18 dello Statuto dei Lavoratori che ancora una volta si rivela una norma di civiltà, la cui reintroduzione per tutti chiediamo da anni con la Carta dei Diritti dei lavoratori»: concludono Zunnui e Irone.