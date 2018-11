Luci accese, domenica a Castelfranco si inaugura il mercatino di Natale

Ad una settimana dall’inizio dell’Avvento e del percorso che porta al Santo Natale, Castelfranco Veneto domenica entra nel clima natalizio con l’inaugurazione del Mercatino di Natale “Sotto le Mura”. La proposta è organizzata dall’Assessorato al Commercio ed in primis dal titolare del referato, Marica Galante che ha voluto fortemente questo evento trovando il supporto del mandamento di Castelfranco Veneto dell’ASCOM e la collaborazione delle associazioni Botteghe del Giorgione, Commercianti ed Esercenti di Castelfranco e Dentro/Centro. Alla presenza del vicesindaco, Gianfranco Giovine, dell’assessore al Commercio, Marica Galante e del presidente della Commissione Consiliare alle Attività Produttive, Fiorenzo Basso è stato presentato l’evento.

Da domenica 24 novembre a domenica 6 gennaio 2019, nei giardini pubblici ai piedi dell’antico manufatto saranno aperte 28 casette, i tipici chalet natalizi in legno addobbati di tutto punto e per la prima volta abbigliati in modo uniforme con luci e colori per rendere quanto più elegante ed omogenea la proposta. Tredici gli stand che proporranno idee regalo ed articoli di artigianato mentre quindici quelli che ospiteranno prodotti alimentari e faranno somministrazione per un’occasione di vivere e soprattutto gustare le prelibatezze locali e tipiche del periodo. Nel ricco programma di eventi natalizi, in cui vanno ricordati, tra le altre, i Canti sotto l’albero, la rassegna di brani natalizi di venerdì 28 dicembre inserita nel programma di Notti Magiche Winter ed il programma al Museo e Biblioteca, spicca il servizio navetta con bus elettrico per il Centro dai principali parcheggi della Città, attivo i fine settimana a partire da sabato 1 dicembre, grazie alla disponibilità di MOM. In evidenza infine la collaborazione con il Centro Atlantis di Castelfranco Veneto (Cooperativa sociale per ragazzi con diverse tipologie di disabilità) il quale ha realizzato l’immagine della locandina, nuovo “brand” di Natale Sotto le Mura. Il taglio del nastro della 4ª edizione del Mercatino di Natale è fissato per domenica 25 novembre alle ore 17.00 con la presenza, ad animare l’inaugurazione, di un gruppo in costume storico.

«Quattro anni fa -ha detto l'assessore al commercio, Marica Galante- abbiamo lanciato questa proposta che ha ottenuto subito grandi riscontri in particolare per la location. Questi chalet studiati nella posizione per creare un percorso, illuminati con attenzione e quest’anno addobbati tutti nello stesso modo permettono di creare un’atmosfera ancor più magica, quasi fiabesca. Un ringraziamento a tutte le Associazioni attive ed ai ragazzi del Centro Atlantis che ritengo abbiano creato una locandina che è un vero capolavoro!».