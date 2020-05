Rivoluzione al mercato di Castelfranco, scatta la rivolta degli ambulanti

«Hanno spostato il mio banco di abbigliamento da un posto all'altro, per lasciare un altro banco che venede merce senza protocollo anti-Covid-19: hanno fatto confusione, riaperto la viabilità a doppio senso di marcia, così non va»: a parlare è Andrea Vettoretti, uno delle decine di ambulanti che partecipano al mercato di Castelfranco Veneto. Stamane quasi tutti i 110 ambulanti hanno avuto una brutta sorpresa, dando vita ad una protesta spontanea che ha visto l'intervento di polizia locale e carabinieri. I vigili erano già in azione di buon mattino, per spostare i banchi secondo un piano che evidentemente non era stato comunicato a dovere ai diretti interessati. «La piantina l'anno messa sul sito del Comune dopo le 18»: dicono i commercianti (il piano era stato reso pubblico il 16 maggio scorso).

«Ci sono assembramenti, la viabilità è chiaramente irregolare -continuano ancora gli ambulanti- così a doppio senso; è stata eliminata la barriera anti-terrorismo. Si poteva mantenere la struttura del mercato, non possiamo lavorare in questa situazione. Ora serve un confronto con la categoria e un confronto che non penalizzi, come succede ora, almeno 90 di noi su 110». In molti, contrari alla riapertura secondo il piano del Comune, hanno rinunciato, abbandonanando il mercato anche dopo un confronto con l'assessore al commercio, Marica Galanti.

Il comunicato emesso dal Comune lunedì sera

Domani, martedì 19 maggio, il Mercato settimanale torna ad aprirsi a tutte le categorie merceologiche ma con una sostanziale novità: il via della sperimentazione di una nuova disposizione dei banchi ed organizzazione degli spazi per una maggiore sicurezza e fruibilità. Ai tre quadranti di piazza Giorgione che saranno interessati da un maggiore spazio con la riduzione della presenza degli operatori su parte di via Dante ed il listone lungo i portici (per un’agevolazione anche alla presenza dei plateatici), si aggiungerà il tratto tra via Filzi e via Cazzaro sino all’incrocio con via Nugoletti e soprattutto alcuni spazi all’interno del Castello. “Una rivoluzione positiva” l’ha definita il Sindaco, anticipando nei giorni scorsi, il via della fase sperimentale. Con le nuove disposizioni, il traffico viario subirà necessariamente delle modifiche. Nello specifico, accanto alla chiusura di via Filzi e Cazzaro, l’accesso al Castello sarà consentito ai soli residenti e mezzi autorizzati con il flusso proveniente da ovest (Borgo Vicenza) che verrà deviato a nord su via Podgora (impianti sportivi) con possibilità di accedere a piazza Giorgione per via Vittorio Veneto. Da nord, via Monte Grappa sarà interdetta (salvo residenti ed autorizzati) dalla rotatoria con via Damini, con il tratto finale su piazza Giorgione chiuso il transito. A sud invece i soli frontisti (e mezzi autorizzati) potranno dalla SR245 svoltare a sinistra su via Roma, con il traffico consentito lungo il lato est delle mura lungo corso 25 Aprile. Una fase di sperimentazione che permetterà, se necessario, di apportare le dovute modifiche.