Miss mamma accende le "Notti magiche" di Castelfranco Veneto

CASTELFRANCO VENETO Nel programma di Notti Magiche 2018, sabato 28 luglio alle ore 21.00 all’Arena del Teatro Accademico si terrà la seconda serata veneta di selezione della 25ª edizione del concorso nazionale Miss Mamma Italiana. Sul palco donne rigorosamente “mamme” che proveranno a superare la fase mettendo in bella mostra la loro bellezza e simpatia per accedere alla finale della kermesse in programma fra tre settimane. Due le fasce in palio: Miss Mamma Italiana (25-45 anni) e Miss Mamma Italiana Gold (46-55 anni). Nel corso della serata, un momento verrà dedicato alla sensibilizzazione sull’Endometriosi, malattia a molti sconosciuta e scarsamente riconoscibile che colpisce circa 3 milioni di donne in Italia in età fertile.

Ingresso gratuito alla serata con assegnazione dei posti nella biglietteria del Teatro a partire dalle ore 16.00. L’evento è organizzato da Te. Ma. Spettacoli con il supporto dell’Assessorato al Turismo.