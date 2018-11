Un Natale da fiaba a Castelfranco in biblioteca e museo

Un Natale da fiaba è l’iniziativa organizzata dalla Biblioteca e dal Museo Casa Giorgione nell’ambito della programmazione culturale dell’Assessorato alla Cultura, che propone un ricco programma di attività rivolte ai bambini e alle famiglie in occasione delle festività natalizie. Le attività offrono momenti di intrattenimento e di animazione, ma sono anche finalizzate ad incuriosire i piccoli lettori e ad avvicinarli al magico mondo delle fiabe e del racconto e a stimolare la crescita e la creatività con attività laboratoriali sui temi dell’arte e della musica. Il primo appuntamento è sabato 24 novembre al Museo Casa Giorgione con il laboratorio Tutti al Museo, arriva l’Avvento! Ci si prepara insieme all’arrivo del Natale creando uno speciale calendario dell’Avvento ispirato al Fregio di Giorgione. Si continua presso la Biblioteca sabato 15 dicembre con lo spettacolo La lampada di Aladino della Compagnia L’Aprisogni (liberamente tratto da Le Mille e Una Notte) e mercoledì 19 dicembre, sempre in Biblioteca, con la lettura animata e interattiva C’era una volta una storia…anzi mille con il Teatro delle Correnti (sulle più belle fiabe della tradizione). Seguirà ancora, sabato 22 dicembre, una divertente attività al Museo con La fabbrica dei canti di Natale, un viaggio alla scoperta delle nostre tradizioni natalizie immergendosi nella musica e nell’arte, dando vita ad una fisarmonica magica; per concludere domenica 6 gennaio La befana al Museo, un laboratorio alla scoperta della storia e della tradizione di questa dolcissima vecchietta.

Programma

Sabato 24 novembre

Museo Casa Giorgione – ore 16.00

TUTTI AL MUSEO, ARRIVA L’AVVENTO!

Laboratorio per prepararsi insieme all’arrivo del Natale, creando uno speciale calendario dell’Avvento ispirato al Fregio di Giorgione

Età consigliata 6 – 11 anni

Laboratorio a pagamento con prenotazione obbligatoria

Sabato 15 dicembre

Biblioteca Comunale | Biblioteca Ragazzi – ore 16.45

LA LAMPADA DI ALADINO

“L’Aprisogni”

di e con Cristina Cason e Paolo Saldari

Atto unico per narratrice e burattini liberamente tratto da Le Mille e Una Notte

Età consigliata dai 3 anni

Ingresso gratuito, senza prenotazione

Mercoledì 19 dicembre

Biblioteca Comunale | Biblioteca Ragazzi – ore 16.45

C’ERA UNA VOLTA UNA STORIA… ANZI MILLE!

Teatro delle Correnti

Ideazione e interpretazione di Renzo Pagliaroto

Lettura espressiva e teatro interattivo sulle più belle fiabe della tradizione

Età consigliata 5-10 anni

Ingresso gratuito, senza prenotazione

Sabato 22 dicembre

Museo Casa Giorgione – ore 16.00

LA FABBRICA DEI CANTI DI NATALE

Realizziamo insieme la fisarmonica di Babbo Natale.

Viaggiamo alla scoperta delle nostre tradizioni natalizie e immergiamoci nella musica e nell’arte, dando vita ad una fisarmonica magica

Laboratorio didattico gratuito, con prenotazione obbligatoria,

Età consigliata 6-11 anni

Domenica 6 gennaio

Museo Casa Giorgione – ore 16.00

SPECIAL GUEST: BEFANA AL MUSEO!

La befana vien di notte? Ah sì?! E se venisse di pomeriggio? Tutti al Museo per scoprire la storia e la tradizione di questa dolcissima vecchietta!

Età consigliata 6-11 anni Laboratorio a pagamento con prenotazione obbligatoria