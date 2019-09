Guardia di Finanza, venerdì l'inaugurazione della caserma di Castelfranco Veneto

Domani venerdì 20 settembre 2019, a Castelfranco Veneto in via dei Pini n. 28, avrà luogo la cerimonia di inaugurazione ed intitolazione della nuova Caserma sede della locale Tenenza della Guardia di Finanza. L’evento si svolgerà, a partire dalle ore 11, alla presenza di Autorità religiose, civili e militari, nonché di rappresentanze delle sezioni locali dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, e delle associazioni combattentistiche e d’arma aventi sede nella Città di Castelfranco Veneto. A testimoniare la rilevanza dell’evento interverranno il Comandante Interregionale dell’Italia Nord-Orientale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d’Armata Bruno Buratti, ed il Comandante Regionale Veneto, Generale di Divisione Giovanni Mainolfi. La Caserma verrà intitolata alla memoria della Guardia Floriano Ziliotto, decorato della Croce di Guerra al Valor Militare per un atto eroico compiuto durante la Prima Guerra Mondiale.