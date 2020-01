Controllo nella notte a Castelfranco, operaio pizzicato alla guida ubriaco

Dopo una serata di festa, durante la quale aveva evidentemente alzato un pò troppo il gomito, è stato fermato e stangato dai carabinieri del nucleo radiomobile di Castelfranco Veneto. Impietoso il tasso alcolemico riscontrato dall'alcooltest: 0,98 gr/l. E' scattato il ritiro della patente ed una denuncia per guida in stato di ebrezza per un operaio 22enne di Cittadella, sottoposto ad un controllo alle 2.45 della scorsa notte, quella tra domenica e lunedì, nel centro di Castelfranco. Il giovane, al volante di una Audi A4, era alterato da qualche bicchiere di troppo.