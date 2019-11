Inaugurata la nuova sede dei portalettere di Castelfranco e della Castellana

È stato presentato oggi, martedì, a Castelfranco Veneto il nuovo Centro di Distribuzione Postale. Situata in via dell’Economia n.16, la nuova sede, con i suoi 600 mq di superficie, è stata progettata e realizzata soprattutto in modo funzionale al “Joint Delivery”, il Nuovo Modello di Recapito, introdotto recentemente sull’intero bacino territoriale della provincia di Treviso, che garantisce la consegna della corrispondenza e pacchi anche nel pomeriggio e il sabato. Il nuovo Centro dispone di attrezzature di ultima generazione, che permettono di ottimizzare il lavoro degli addetti. Di nuova concezione gli strumenti di lavoro, quali i carrelli per la movimentazione interna della posta, le bilance e i casellari, che permettono di ordinare e gestire la corrispondenza con più velocità.

Presso il nuovo Centro di Distribuzione di via dell’ Economia lavorano 54 addetti tra portalettere e operatori interni. I volumi medi giornalieri che questa sede sarà chiamata a gestire, sono molto importanti, poiché si attestano ‘quotidianamente’ su circa 900 kg di corrispondenza ordinaria / commerciale, 1500 invii di posta a firma e circa un centinaio di pacchi. Il bacino territoriale di riferimento per la sede di via dell’Economia è stato suddiviso in 37 zone di recapito: 17 base mattutine, 19 business (di cui 7 pomeridiane), 1 dedicata alle grandi aziende. Oltre che su Castelfranco il nuovo Centro di Recapito ha competenza su altri 9 comuni: Asolo, Castello di Godego, Fonte, Loria, Monfumo, Resana, Riese Pio X, San Zenone degli Ezzelini, Vedelago. Il Centro di Recapito ha a disposizione un parco mezzi che comprende 18 auto, 29 motorini con i quali quotidianamente i portalettere raggiungono circa 111 mila abitanti e più di 8000 imprese.

Tutti i portalettere sono dotati di palmare e con i loro terminali potranno gestire la corrispondenza ordinaria e a firma in maniera veloce e tracciata portando a domicilio una serie di servizi postali e di pagamento sia per i privati che per i professionisti. Infatti, il destinatario della corrispondenza può pagare da casa o dal posto di lavoro, nello stesso momento in cui avviene la consegna della posta o del pacco, tramite carta Postamat, Postepay o utilizzando le carte di debito del circuito Cirrus/Maestro.

Il Nuovo Modello Joint Delivery, passa dunque anche attraverso nuove strutture, nuovi processi organizzativi e nuove logiche distributive. Con il cambiamento funzionale all’ efficientamento, Poste Italiane si propone di migliorare ancor più la qualità del servizio e dei tempi di consegna. La nuova organizzazione è articolata su due reti di recapito distinte ma integrate tra loro: la prima, denominata “linea di Base”, assicura quotidianamente, sulla propria area di competenza, la consegna di tutti i prodotti postali; la seconda, chiamata “Linea Business”, è dedicata alla consegna dei pacchi, dei prodotti e-commerce e degli invii a firma (raccomandate, assicurate ecc.) in fasce orarie estese fino alle 19,45 e durante il sabato.