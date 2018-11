Salvò un uomo caduto nel Muson, premiato dal sindaco

Questa mattina il sindaco, Stefano Marcon ha ricevuto in Municipio il signor Simone Perin protagonista lo scorso 1° novembre del salvataggio di un cittadino caduto nel Muson e recuperato all’altezza della Caserma dei Carabinieri. Un intervento provvidenziale portato a termine in primis grazie al supporto di alcuni Carabinieri fuori servizio e del primario di Cardiologia, il dr. Carlo Cernetti che ha praticato il massaggio cardiaco allo sfortunato cittadino ora in convalescenza.

Il Sindaco manifestando all’”eroe della quotidianità” elogio per il gesto, “per un grande esempio di senso civico”, ha consegnato al signor Perin a nome della Città una pergamena di encomio. Alla breve cerimonia era presente il comandante della Caserma dei Carabinieri di Castelfranco Veneto, il maresciallo Alberto Cusinato e la compagna di Perin.