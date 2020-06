Un nuovo passo per tornare a vivere la cultura: a Castelfranco riapre la biblioteca

A partire da mercoledì 3 giugno la Biblioteca comunale di Castelfranco Veneto riconsegna ai suoi utenti alcuni spazi e servizi. È possibile infatti accedere alle sale a scaffale aperto e in Sala Ragazzi per guardare e scegliere personalmente i libri, i dvd, e le riviste, previo appuntamento telefonando allo 0423735690 o scrivendo a info@bibliotecacastelfrancoveneto.tv.it, sempre mantenendo le distanze e i dispositivi di sicurezza. Da lunedì prossimo 8 giugno sarà poi possibile effettuare nuove richieste di interprestito bibliotecario: il servizio è gratuito per i libri delle biblioteche della rete provinciale di Treviso. I libri e i dvd si possono comunque sempre prenotare telefonando allo 0423735690 o scrivendo a info@bibliotecacastelfrancoveneto.tv.it e per la restituzione continua ad essere disponibile un box all’entrata della Biblioteca e non è necessario prendere appuntamento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Non è invece ancora possibile consultare i testi in sede, accedere alle aule studio e utilizzare le postazioni internet. Per quanto concerne la consultazione di materiale antico, archivistico, o non ammesso al prestito, è possibile, sottoponendo la questione al parere del Direttore, individuare eccezionali modalità di consultazione. Si ricorda che la Biblioteca è aperta nei giorni di lunedì e martedì dalle 14.15 alle 19, il mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9.15 alle 12 e dalle 14.15 alle 19 ed il sabato dalle 8.30 alle 13.