Castelfranco, nasce l'ufficio per il turismo al museo Casa Giorgione

Il Comune di Castelfranco Veneto – Assessorato al Turismo, nell’intento di rendere sempre più accogliente la città e di fornire al visitatore che vi si rechi strumenti utili e di facile approccio, che lo metta in grado di conoscere ed apprezzare le bellezze che Castelfranco ha da offrire, ha deciso di porre in essere tre iniziative. Venerdì mattina in Municipio, alla presenza del vicesindaco Gianfranco Giovine, dei consiglieri comunali Fiorenzo Basso e Mary Pavin, del dirigente scolastico dell’I.T.C.G. Martini, prof. Antonio Perazzetta accompagnato dalla docente referente del progetto e di alcuni Albergatori la presentazione delle iniziative. Nell’occasione è intervenuta anche Gloria Trevisiol operatrice del Unpli Treviso, giovane professionista, delegata alla gestione dell’ufficio di Castelfranco Veneto.

APERTURA DELL’UFFICIO IAT Dopo aver ottenuto l’accredito da parte della Regione del Veneto, e dopo aver individuato – con procedura di gara – il soggetto che sarà il materiale gestore dell’Ufficio Informazioni e Assistenza Turistica (il Comitato Provinciale UNPLI di Treviso), in attesa dell’ultimazione dei lavori per la sistemazione dello stabile destinato ad accogliere l’Ufficio in maniera definitiva, A PARTIRE DA MERCOLEDÌ 29 GENNAIO 2020 verrà attivato e aperto al pubblico un Ufficio IAT presso il Museo Casa Giorgione. In questa prima fase, che sarà per forza di cose sperimentale e provvisoria, l’ufficio sarà aperto al pubblico nei seguenti giorni ed orari:

Lunedì chiuso

Martedì, mercoledì e giovedì > 9.30-13.00

Venerdì e sabato > 10.00 – 18.00

Domenica > 10.00 – 16.30

Da qualche tempo una operatrice individuata dall’UNPLI sta già collaborando con gli uffici comunali per realizzare i lavori preliminari, soprattutto in ambito informatico, in modo da giungere con piena operatività al primo giorno di apertura. Sono già attivi:

un numero di telefono: 0423/735624 (da mercoledì 29 gennaio);

e un indirizzo mail: iat@comune.castelfrancoveneto.tv.it, (da subito);

recapiti ai quali ogni visitatore potrà rivolgersi per ottenere esaurienti informazioni.

INIZIATIVA “APERITIVO CON GIORGIONE” Il Comune di Castelfranco Veneto offre agli ospiti degli hotel, e delle altre strutture ricettive cittadine, la possibilità di visitare gratuitamente il Museo Casa Giorgione, accompagnati dagli studenti dell’I.T.C.G. Martini – Indirizzo Turismo. L’iniziativa sarà attiva da gennaio a maggio 2020, verrà realizzata di sabato pomeriggio alle ore 17.00 e comprenderà la degustazione gratuita di un aperitivo in uno dei bar del centro storico. Il primo evento di questa serie verrà realizzato già domani 30 gennaio; il progetto verrà realizzata grazie alla collaborazione degli esercizi di settore cittadini che distribuiranno ai loro ospiti i buoni per l’entrata al museo e il successivo aperitivo. Un particolare ringraziamento va agli studenti dell’I.T.C.G. Martini – Indirizzo Turistico che hanno dato la propria disponibilità a partecipare e a dare vita all’iniziativa.

MARTINI IN CENTRO E grazie ancora una volta agli studenti dell'Istituto Martini è stata attivata, e proseguirà fino a maggio, una ulteriore iniziativa, denominata MARTINI IN CENTRO. Si tratta di una realizzazione destinata a chi acquista il biglietto di ingresso al Museo Casa Giorgione. Nei giorni di sabato (14.30 - 17.30) e domenica (10.30 - 12.30 e 14.30 - 17.30), con partenza ad ogni ora, gli studenti dell’Indirizzo Turistico saranno disponibili ad accogliere i visitatori alla fine della loro visita al museo per accompagnarli gratuitamente a compiere una passeggiata di bellezza tra le molte attrattive che caratterizzano il centro storico della nostra città. Per informazioni 0423.735626.