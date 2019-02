Castelfranco, in vendita o in affitto una decina di uffici comunali

L’Amministrazione comunale ha pubblicato l’avviso pubblico esplorativo per le manifestazioni di interesse finalizzate all’acquisto o alla locazione di dieci uffici di proprietà comunale presenti nel condominio del Centro direzionale (scala D) di Piazza della Serenissima. I 10 Uffici hanno una superficie lorda tra 82 e 207 mq per un totale di superficie lorda disponibile di 1509.98 mq.

Gli uffici saranno posti in vendita o in locazione a corpo e non a misura, nello stato giuridico e di fatto in cui attualmente si trovano e preferibilmente in un unico blocco. La manifestazione di interesse degli Uffici, dovrà pervenire all'Ufficio protocollo del Comune entro le ore 13 di giovedì 28 febbraio 2019 con fac-simile disponibile sul sito internet del Comune.